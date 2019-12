Quarto do Pernalonga? Warner vai lançar hotel temático em Abu Dhabi

Não só de cinema ou parques de diversões vivem as grandes empresas de entretenimento. A gigante de mídia americana Warner anunciou nesta semana que abrirá em 2021 seu primeiro hotel temático.

O empreendimento ficará em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, ao lado do parque temático da Warner que já existe no local e foi aberto no ano passado (com mais de 150.000 metros quadrados, é o maior parque do mundo indoors — isto é, que não ao ar livre).

A estrutura terá diversos restaurantes, um spa, uma piscina no terraço, salão de festas e mais de 250 quartos.

Projeção do hotel da Warner em Abu Dhabi: inauguração em 2021 Projeção do hotel da Warner em Abu Dhabi: inauguração em 2021

A ideia é que todos os espaços do hotel sejam caracterizado com personagens do mundo Warner, que vão da saga de filmes bruxos Harry Potter às animações de Looney Tunes (de personagens como o coelho Pernalonga) aos heróis da DC (como Mulher Maravilha, Lanterna Verde e Flash).

Nas ilustrações que mostram como será o futuro hotel, aparecem aspectos como almofadas do Pernalongas e guarda-roupas ilustrados com heróis da DC.

A presidente de marcas e experiências da Warner, Pam Lifford, afirmou ao site da revista americana Forbes que o hotel oferece aos fãs “uma forma única de ter experiências com suas marcas e personagens favoritos”.

O empreendimento vai custar 112 milhões de dólares, montante que deve ser pago majoritariamente pelo fundo imobiliário do governo de Abu Dhabi, o Miral Asset Management, que tem os direitos de licenciamento para construção de parques da Warner na região.

Na construção do parque temático da Warner, a Miral gastou 1 bilhão de dólares. O parque fez da Warner a primeira grande produtora de filmes a ter seu próprio parque temático no Oriente Médio.

Perspectiva do hotel da Warner: decoração temática com personagens do grupo Perspectiva do hotel da Warner: decoração temática com personagens do grupo

A parceria com a Miral para alavancar a marca no Oriente Médio começou ainda em 2007. O investimento da Miral vem do interesse do governo de Abu Dhabi de diversificar a economia local, ainda altamente dependente do petróleo.

Também foram abertos na cidade o parque “Mundo Ferrari”, sobre a marca italiana de carros, e, desde 2009, Abu Dhabi recebe uma edição da temporada da corrida Fórmula 1.

A Warner, que faz parte do conglomerado de comunicação AT&T, tem ainda em seu portfólio um parque temático na Espanha, um tour por seus estúdios na Califórnia, nos Estados Unidos, e uma exibição dos sets de filmagem de Harry Potter no Reino Unido. A empresa também planeja construir um restaurante temático do universo Warner em Londres, também no Reino Unido.