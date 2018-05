Qualicorp tem queda de 7,5% no lucro do 1º trimestre

São Paulo – A empresa de gestão de planos de saúde coletivos Qualicorp teve lucro líquido de cerca de 102 milhões de reais no primeiro trimestre, um queda de 7,5 por cento na comparação com o mesmo período do ano passado.

A empresa de comercialização, administração e gestão de planos de saúde coletivos teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 236,6 milhões de reais de janeiro a março, estável ante o desempenho de um ano antes.

Segundo a Qualicorp, a queda no lucro ocorreu diante de uma base de comparação mais forte com o primeiro trimestre do ano passado, quando “tivemos reversões não recorrentes de tributações de anos anteriores”.

A companhia teve leve queda na receita na comparação anual, de 0,5 por cento, para 479,2 milhões de reais. As despesas, porém, caíram quase 8 por cento, para 230,9 milhões.

O resultado veio com uma queda de 32,4 por cento no número de beneficiários dos planos da empresa, para 3,053 milhões, ante os três primeiros meses de 2017 e o final do ano passado.

A empresa afirmou que a queda nos beneficiários foi “considerável”, tendo ocorrido pelo “encerramento, já previsto, de contrato de Auto-Gestão de 1,4 milhão de vidas e encerramento de contrato de seguros de vida em ‘Afinidades'”.

Ainda no balanço, a Qualicorp afirma que tem confiança de que conseguirá ter adições líquidas “bem superiores” às obtidas em 2017.