Qualicorp tem alta de 15% no lucro do 4º trimestre

São Paulo – A Qualicorp anunciou nesta quinta-feira lucro líquido de 90,4 milhões de reais no quarto trimestre, alta de 15,3 por cento ante o mesmo período do ano anterior, com as despesas caindo mais do que as receitas.

A empresa de comercialização, administração e gestão de planos de saúde coletivos teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 202,9 milhões de reais no trimestre, alta de 1,2 por cento na comparação anual. A margem Ebitda ajustada subiu para 39,9 por cento, ante 38,9 por cento no mesmo trimestre de 2016.

A receita no quarto trimestre caiu 1,4 por cento na comparação anual para 508 milhões de reais, devido principalmente a menor base de clientes no segmento Adesão, disse a empresa. Ante o terceiro trimestre, a receita encolheu 7,2 por cento.

Já as despesas recuaram 7,3 por cento no trimestre na comparação anual, para 312,5 bilhões de reais. Em relação ao terceiro trimestre, as despesas subiram 3,8 por cento.

A empresa encerrou 2017 com 4,517 milhões de beneficiários, praticamente estável ante os 4,568 milhões de um ano antes.