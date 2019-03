Qualicorp perde quase metade dos clientes em 2018, mas lucro cresce 3,5%

São Paulo – A Qualicorp apurou lucro líquido de R$ 96 milhões no quarto trimestre de 2018, um avanço de 6% frente aos R$ 90,6 milhões do mesmo período de 2017. Em todo o ano passado, o lucro consolidado da companhia cresceu 3,5%, para R$ 397 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 252 milhões entre outubro e dezembro, aumento de 18,5% na comparação anual. Em 12 meses, o indicador somou R$ 979,6 milhões, crescimento de 8%. No critério ajustado, o Ebitda do trimestre chegou a R$ 238,3 milhões, avanço de 18,4%. No ano, houve queda de 0,7%, a R$ 931,3 milhões.

A receita operacional líquida da Qualicorp ficou praticamente estável (+0,3%) no quarto trimestre na comparação com o mesmo período de 2017. Em um ano, as receitas caíram 1,4%, a R$ 1,781 bilhão. As despesas operacionais tiveram queda de 8,5% nos últimos três meses de 2018, para R$ 314,1 milhões, enquanto em todo o ano passado, o recuo foi de 3,1%, para R$ 1,274 bilhão.

O resultado financeiro fechou o trimestre negativo em R$ 8,1 milhões, perda 82,6% maior que a registrada um ano antes. Em 2018, o resultado foi negativo em R$ 28 milhões, piora de 15,2%. A dívida líquida cresceu 40,4% em um ano, fechando dezembro em R$ 189,2 milhões.