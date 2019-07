Qualcomm e Tencent fecham parceria para dispositivos de jogos e 5G

A Qualcomm e a Tencent Holdings anunciaram na segunda-feira que vão cooperar em projetos que incluam a possibilidade de tornar os videogames da empresa chinesa melhores em aparelhos com chips Qualcomm, e criar uma versão 5G de um software compatível com um telefone para jogos da Tencent.

A Qualcomm é a maior fornecedora de chips para telefones celulares que alimentam muitos dispositivos Android. Com uma capitalização de mercado de cerca de 453 bilhões de dólares, a Tencent é a maior empresa de software para dispositivo móvel da China e é proprietária da rede social WeChat.

Pelo acordo, os futuros jogos da Tencent poderiam ser “otimizados” para telefones Android que rodam chips de videogames Snapdragon Elite da Qualcomm, disseram as companhias em um comunicado.

Eles já trabalharam juntos em um telefone de jogos. No início deste mês, a Tencent emparelhou-se com a divisão de dispositivos para jogos da Asustek Computer, Republic of Games, para introduzir um telefone para jogos com um chip da Qualcomm.

A Tencent e a Qualcomm também planejam desenvolver em conjunto uma versão 5G do telefone para jogos, o que poderia ajudar a reforçar os planos da Tencent para um serviço de streaming de jogos.

As velocidades de conexão mais rápidas de dispositivos 5G podem permitir o streaming de jogos mais complexos para dispositivos móveis. A Microsoft, empresa sediada nos EUA, e o Google, da Alphabet, também lançaram serviços de streaming de jogos.

“Os jogos para celulares, um importante caso de uso de 5G, logo se beneficiarão da próxima geração de conectividade”, disse o presidente da Qualcomm China, Frank Meng, em comunicado.

“Velocidades mais rápidas, mais largura de banda e latência ultrabaixa de ponta suportarão a experiência de jogos em tempo real, multijogador e imersiva.”