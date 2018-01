Sérgio Sampaio comanda uma área que vai desde a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos até a entrega dos itens nas lojas do Grupo Boticário, que incluem Eudora, Quem Disse, Berenice? e The Beauty Box.

Com 2 600 pessoas, espalhadas em seis endereços, é a divisão com maior índice de engajamento da corporação: 95% de satisfação reportada na última pesquisa, ante 77% da média do grupo. A motivação dos funcionários afeta positivamente os indicadores de negócios. “Atingimos, em média, 115% das metas. Criamos mais de 3 000 produtos no tempo planejado e produzimos 295 milhões de peças dentro do custo estimado, sem perdas”, diz o diretor de operações.

O nível de qualidade também é alto: a cada 1 milhão de peças, 250 podem apresentar algum problema. Na visão de Sampaio, a real clareza das metas, o planejamento estratégico discutido da base para o topo (não de cima para baixo, como na maioria das empresas) e a comunicação mensal de resultados fazem a diferença.

É o que ele resume em uma frase: “Equilíbrio entre razão e coração”. “Eu tinha essa visão, mas no Grupo Boticário ela foi aperfeiçoada”, afirma. “Uma de nossas premissas é cuidar do relacionamento com as pessoas e manter a transparência. E o RH está sempre junto nessa comunicação, nos apoiando na construção de eventos e nos suprindo com as informações necessárias.”

O próximo desafio é entender quais habilidades devem ser desenvolvidas nos profissionais para a indústria 4.0. “O RH não está nem mais atrasado nem mais evoluído do que as outras áreas da empresa. Todos devem evoluir para uma nova visão.”