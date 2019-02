Prosegur compra duas empresas de segurança brasileiras

Madri – A espanhola Prosegur adquiriu a totalidade das ações de duas empresas brasileiras de segurança por R$ 825,5 milhões, informou nesta quarta-feira a companhia à Comissão Nacional de Mercados de Valores (CNVM) da Espanha.

A Prosegur afirmou em comunicado emitido à CNMV que a empresa recebeu um financiamento de R$ 100 milhões, concedido pelos bancos Bradesco, Itaú e Santander para realizar a operação.

A companhia espanhola informou que as empresas adquiridas, dedicadas ao transporte de dinheiro, gestão de pessoal, vigilância e tecnologia, contam com 20.850 trabalhadores em 13 estados do Brasil.

A receita das duas companhias atingiu em 2011 R$ 794 milhões. A operação tem como objetivo ‘aumentar o alcance e melhorar a qualidade’ da oferta da Prosegur na região Nordeste, segundo a companhia.

Na nota, a empresa destaca que já está há 30 anos atuando no Brasil, onde contará com 51 mil empregados após a conclusão da operação de compra.