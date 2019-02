Promon planeja romper o patamar de R$ 1 bilhão neste ano

São Paulo – A Promon, uma das maiores empresas de infraestrutura do país, pretende aumentar em 20% seu faturamento neste ano. Em 2009, o grupo registrou receitas de 900 milhões de reais.

Se a meta for cumprida, a empresa vai superar o patamar de 1 bilhão de reais. Mas, segundo Luis Ernesto Gemignani, presidente do conselho da companhia, esse crescimento ainda é modesto, quando comparado ao que a empresa esperar do potencial de expansão da infraestrutura brasileira, e ao que o país precisa. Gemignani participou hoje (31/5) do EXAME Fórum, que está acontecendo no Hotel Unique, na capital paulista.

De acordo com Gemignani, para conseguir atender às necessidades de obras do país nos próximos cinco anos, a Promon precisará ajustar sua capacidade de entrega e capital humano, iniciativas que a companhia vem adotando há algum tempo. “Sabemos que daremos conta do mercado, falta agora os investimentos em infraestrutura serem feitos pelas empresas públicas e privadas”, disse o executivo.

A venda de serviços para empresas de óleo e gás respondeu por 60% das receitas da companhia no ano passado. “Sem dúvida, a Petrobras é nosso maior cliente, e a expectativa é de que outras empresas do setor se tornem também”, comenta Gemignani.

Praticamente todo o restante do faturamento é alcançado com vendas para o setor de telecomunicação. Nessa área, a Promon é a principal integradora de soluções da Cisco, além de realizar vendas para todas as operadoras de telefonia móvel do país.