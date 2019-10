Após perder Netshoes, Centauro faz parceria com B2W. O mercado gostou

A varejista de artigos esportivos Centauro anunciou ontem à noite uma parceria com a B2W, dona do marketplace Americanas.com. Com isso, a Centauro passa a ter uma plataforma própria dentro da Americanas.com. O site começou a funcionar hoje e oferece facilidades omnichannel, que unem as compras online com as lojas físicas.

Pelo modelo, quando o cliente buscar no site da Americas.com por algum item que esteja dentro da parceria com a Centauro, ele será direcionado para a plataforma da varejista de artigos esportivos e poderá optar por facilidades como comprar no site e retirar na loja, entrega expressa, ou ainda selecionar a opção de receber o produto, provar e trocar se for o caso.

A parceria é uma forma de a varejista de artigos esportivos reforçar sua presença no digital, depois de ter perdido a disputa pela Netshoes para o Magazine Luiza, em junho. Já para a B2W, é uma forma de ampliar seu portfólio de produtos. O negócio foi classificado como uma parceria ganha-ganha pelo mercado.

“Para a B2W, a transação está em linha com a estratégia da companhia de melhorar seu sortimento e com isso aumentar a frequência de compras. Já a Centauro vai se beneficiar do acesso imediato e barato a um público consumidor mais amplo, de cerca de 15 milhões de pessoas”, escreveu o Credit Suisse em relatório. O banco elevou o preço-alvo das ações da Centauro de 16 para 31,50 reais.

Segundo análise do BTG Pactual, a parceria ajuda a B2W a enfrentar um dos maiores gargalos de seu modelo de negócio, que é atrair marcas e lojas para as suas plataformas.

Para o banco, o modelo de parceria pode ser uma saída interessante para o varejo em tempos de crescimento das compras pela internet. “Com as companhias em corrida franca para criar ecossistemas com uma gama maior de serviços e produtos, as parcerias podem ser um jeito mais rápido e efetivo de ter sucesso.”

A Centauro fechou o segundo trimestre deste ano com receita de 545 milhões de reais, alta de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a B2W fechou o trimestre passado com receita de 1,4 bilhão de reais, mesmo resultado do ano anterior. Os resultados do terceiro trimestre de ambas as empresas serão divulgados nos próximos dias.