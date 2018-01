Produção do Model 3 atrasa, mas analistas mantêm aposta na Tesla

As ações da Tesla caíram até 3,6% nesta quinta-feira, levando a empresa a perder quase 1,9 bilhão de dólares em valor de mercado, depois que adiou novamente a meta de produção para o esperado Model 3.

Os analistas ficaram animados, dizendo que a montadora de carros elétricos finalmente havia estabelecido uma meta viável para o sedã popular com preço de 35 mil dólares. Investidores, no entanto, provavelmente se concentrarão em como o atraso afetará o fluxo de caixa da empresa, um grande desafio para muitos trimestres agora.

A Tesla informou na quarta-feira que provavelmente construirá cerca de 2.500 Model 3 por semana até o final do primeiro trimestre, metade do número que havia prometido anteriormente. A empresa agora espera alcançar seu objetivo de 5 mil veículos por semana ao fim do segundo trimestre.

“Com o controle absoluto das vendas do Model 3 abaixo das expectativas e a melhoria da margem bruta do Model 3 provavelmente adiada até que a produção atinja uma escala maior, o fluxo de vendas esperado do Model 3 demorará mais para se manifestar do que se antecipou”, disse em nota o analista da Evercore ISI, George Galliers.

A Tesla, chefiada por Elon Musk, tem lutado para superar os entraves de produção e relatou sua maior perda trimestral no trimestre de julho a setembro.

A empresa perdeu 1,1 bilhão de dólares nesse trimestre e disse em novembro que gastará aproximadamente o mesmo montante no quarto trimestre. Em 30 de setembro, a empresa tinha cerca de 3,5 bilhões de dólares em caixa e equivalentes de caixa.

O diretor financeiro Deepak Ahuja assegurou aos investidores que o fluxo de caixa “melhorará significativamente” nos próximos trimestres, já que a montadora continua a acelerar a produção do Model 3.