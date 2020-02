Produção de veículos recua 3,9% em janeiro

A produção de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus somou 191,4 mil unidades em janeiro, queda de 3,9% na comparação anual, informou nesta quinta-feira, 06, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

“Janeiro, normalmente, é um mês mais fraco, com férias”, justificou Luiz Carlos de Moraes, presidente da Anfavea.

Os licenciamentos, no período, atingiram 193,5 mil unidades, de 3,2% na mesma base de comparação.

Já as exportações mantêm ritmo de queda, impactadas pela crise na Argentina, maior destino dos embarques brasileiros de veículos. No primeiro mês do ano, as vendas externas acumularam apenas 20 mil unidades, queda de 20% sobre igual intervalo de 2019.

Para 2020, a Anfavea projeta um crescimento da produção de 7,3% e um avanço dos licenciamentos de 9,4% sobre o ano passado.

Mais informações em breve.