Produção de veículos cresce 2,3% em 2019, mas exportação despenca

Em um ano de recuperação das vendas domésticas de veículos, leves e pesados, as montadoras amargaram uma queda brutal das exportações em 2019, de 31,9%, impactadas pela crise na Argentina. Com esse desequilíbrio, a produção da indústria automotiva cresceu apenas 2,3% no período, para 2,94 milhões de unidades.

O desempenho ocorre em um ano em que as vendas de veículos novos cresceram 8,6%, para 2,79 milhões de unidades, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 07, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Em 2019, a produção de automóveis e comerciais leves avançou 2,1%, para 2,80 milhões de unidades. O maior crescimento foi verificado no segmento de veículos pesados. No período, o volume de caminhões produzidos teve alta de 7,5% sobre o ano anterior, a 113,4 mil unidades.