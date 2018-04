Produção de minério de ferro da Vale cai 4,9% no 1º trimestre

Rio de Janeiro – A produção de minério de ferro da Vale caiu 4,9 por cento no primeiro trimestre ante o mesmo período de 2017, para 81,95 milhões de toneladas, devido principalmente à decisão de reduzir a produção de produtos de menor qualidade e a chuvas intensas, informou a empresa nesta segunda-feira.

Na comparação com o quarto trimestre de 2017, a produção caiu 12,2 por cento.

Entretanto, segundo a Vale, as vendas da commodity cresceram 9 por cento nos primeiros três meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado, para 71,221 milhões de toneladas.

Com isso, os volumes de venda de minério de ferro e pelotas atingiram um recorde de 84,3 milhões de toneladas para um primeiro trimestre, alta de 6,4 milhões de toneladas ante o mesmo período do ano passado.

A alta das vendas, segundo a Vale, ocorreu como resultado da flexibilidade e gestão ativa da cadeia de logística, que contribuiu para a realização de preço e margem.

“O mix de vendas da Vale melhorou substancialmente ano contra ano, como resultado do ‘ramp up’ de S11D e da decisão de reduzir progressivamente a produção de minério de baixa qualidade”, disse a companhia em seu relatório de produção.

A participação da venda de pelotas, finos de Carajás e minério blendado aumentou para 76 por cento no primeiro trimestre, contra os 67 por cento sobre as vendas totais ante o mesmo período do ano passado.

Consequentemente, apontou a Vale, o mix de vendas dos produtos da Vale alavancou o impacto do prêmio de mercado, levando a um aumento na qualidade e prêmio médio do preço “CFR/FOB wmt’ realizado, que totalizou 5,2 dólares por tonelada no primeiro trimestre deste ano, ante 2,3 dólares no primeiro trimestre de 2017.