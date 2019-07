Produção de minério de ferro da Vale cai 33,8% com impacto de Brumadinho

Rio de Janeiro — A produção de minério de ferro da Vale caiu 33,8% no segundo trimestre ante mesmo período do ano passado, para 64,057 milhões de toneladas, com impactos do rompimento de barragem em Brumadinho (MG), que levou ao fechamento de diversas atividades em meio a revisões de segurança, informou a empresa nesta segunda-feira.

Já as vendas de minério de ferro da maior produtora global da commodity caíram 15,5% entre abril e junho, em comparação com o segundo trimestre de 2018, para 61,945 milhões de toneladas, acrescentou a Vale.