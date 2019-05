Produção de minério de ferro da Vale cai 11% com impacto de Brumadinho

Rio de Janeiro — A produção de minério de ferro da Vale caiu 11 por cento no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, para 72,87 milhões de toneladas, com impactos do rompimento da barragem em Brumadinho (MG), que levou ao fechamento de diversas atividades em meio a revisões de segurança, informou a empresa nesta quarta-feira.

Já as vendas de minério de ferro da maior produtora global da commodity caíram 22,2 por cento entre janeiro e março, em comparação com o primeiro trimestre de 2018, para 55,416 milhões de toneladas, acrescentou a Vale.