Produção da Petrobras cai 1% no 2° trimestre na comparação anual

São Paulo — A produção total de petróleo, LGN e gás natural da Petrobras no segundo trimestre somou 2,63 mboed, com alta de 3,8% ante o primeiro trimestre mas recuo de 1% na comparação anual, informou a estatal, que também reviu as metas de produção para o ano de 2019.

A produção de petróleo e LGN somou 2,05 mbpd no período, com avanço de 4,1% frente ao primeiro trimestre e queda de 0,5% frente a mesmo período de 2018, segundo relatório de produção divulgado na madrugada da quinta-feira.

“Apesar do aumento da produção em relação ao 1T19, os resultados foram inferiores aos inicialmente previstos”, afirmou a empresa, citando dificuldades operacionais em Búzios. “Coerente com nosso compromisso com a transparência, alteramos nossa meta de produção para o ano de 2,8 MMboed para 2,7 MMboed, com variação para mais ou para menos”, disse a companhia.

“A projeção de produção de óleo é de 2,1 MMbpd com variação de 2,5% para mais ou para menos”, acrescentou.