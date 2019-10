Produção da Anglo American cresce 4% no 3º trimestre de 2019

São Paulo — A Anglo American divulgou hoje que sua produção total em base equivalente de cobre aumentou 4% no terceiro trimestre de 2019 ante igual período do ano passado, graças em parte à ampliação das operações no projeto brasileiro de Minas-Rio, após uma paralisação temporária em 2018.

Apenas no Minas-Rio, a produção de minério de ferro entre julho e setembro foi de 6,1 milhões de toneladas. Diante do forte desempenho, a Anglo elevou sua expectativa de produção no Minas-Rio este ano para uma faixa de 20 milhões a 22 milhões de toneladas. Anteriormente, a previsão era de 19 milhões a 21 milhões de toneladas.

Sem o Minas-Rio, a produção total da Anglo sofreu queda anual de 2% no terceiro trimestre.

Por volta das 5h (de Brasília), a ação da Anglo subia cerca de 1% na Bolsa de Londres. Com informações da Dow Jones Newswires.