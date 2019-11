Procon notifica Cinemark por combo de R$ 471 de Star Wars

O Procon de São Paulo notificou nesta terça-feira a rede de cinemas Cinemark sobre a venda de um combo de Star Wars no valor de 471 reais.

A promoção “Cinemark Star Wars R2-D2” traz um brinquedo do robô de mesmo nome, personagem da saga Star Wars, além de pipoca e refrigerante.

Vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, o Procon pediu que a rede esclareça sobre os valores praticados. Em comunicado à imprensa, o Procon afirmou que recebeu relatos de consumidores questionando a promoção.

O Procon afirmou em nota que, “de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é ‘vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços’.

Em resposta a EXAME, o Cinemark enviou nota por meio de sua assessoria de imprensa afirmando que trouxe ao país um item importado de forma “exclusiva”, uma réplica do personagem R2D2 com “alto padrão de acabamento”. Segundo o Cinemark, apenas 2.000 unidades foram importadas, e estão sendo comercializadas numeradas e acompanhadas de termo de autenticidade.

“Não se trata de um combo regular, mas sim de um produto único, para fãs da franquia e colecionadores. É uma peça com custo alto de fabricação, importação e frete, o que implica em um valor mais elevado para o cliente final”, disse a rede em nota.

Veja abaixo a íntegra da resposta do Cinemark.

“Os combos regulares para “Star Wars” são o combo Jedi e o combo Império, que têm estrutura e preços alinhados com as demais promoções realizadas pela Cinemark ao longo do ano. Para marcar a estreia de um filme especial, que encerra uma das maiores sagas da história do cinema, a Cinemark trouxe também, pela primeira vez ao país, um item exclusivo. Trata-se de uma réplica do personagem R2D2, com alto padrão de acabamento, 2 mil unidades numeradas e acompanhadas de termo de autenticidade, com importação exclusiva realizada pela empresa. Não se trata de um combo regular, mas sim de um produto único, para fãs da franquia e colecionadores. É uma peça com custo alto de fabricação, importação e frete, o que implica em um valor mais elevado para o cliente final.“