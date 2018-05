Processo de caducidade da concessão de Viracopos é suspenso, diz Triunfo

São Paulo – A Triunfo Participações, controladora da concessionária que administra o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), conseguiu o deferimento do pedido cautelar para suspender o processo administrativo da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que eventualmente decretaria a caducidade da concessão.

Este requerimento foi incluído no pedido de recuperação judicial protocolado esta semana pela Aeroportos Brasil, Aeroportos Brasil Viracopos e Viracopos Estacionamentos. Ficam suspensas também todas as ações e execuções movidas contra estas companhias, principalmente a multa administrativa relativa à conclusão da fase I-B prevista no contrato de concessão.

Foi determinada também a realização de perícia prévia para conferência da documentação enviada na petição da recuperação judicial. Para isso, foi nomeada a consultoria Deloitte Touche Tohmatsu, que deve apresentar o relatório em 20 dias.