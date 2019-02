Princesa japonesa faz primeira viagem em 7 anos

Tóquio – A princesa Masako, a deprimida esposa do príncipe herdeiro do Japão, viajará no domingo para a Holanda, em sua primeira viagem ao exterior em sete anos, anunciou a Casa Imperial.

A princesa, uma ex-diplomata de 49 anos, acompanhará o marido Naruhito por ocasião da coroação do novo rei da Holanda, Willem-Alexander, em 30 de abril, em Amsterdã.

A última viagem de Masako ao exterior foi em 2006, também à Holanda, convidada pela rainha Beatrix.

Masako sofre oficialmente de depressão desde 2004. Durante os primeiros anos de casamento, a imprensa popular revelou a pressão que ela sofria para dar um herdeiro varão à coroa.

Masako deu à luz uma menina, Aiko, no final de 2001. O nascimento de um menino, cinco anos depois, na família de Akishino, irmão mais novo do príncipe herdeiro, aliviou um pouco a pressão sobre ela.

O trono imperial está reservado aos homens.