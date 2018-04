Previ, Petros, Tarpon e Abílio fecham acordo para eleger conselho da BRF

A BRF informou nesta quinta-feira que seus sócios Previ, Petros, Tarpon e o empresário Abilio Diniz, chegaram a um acordo sobre eleição do conselho de administração da companhia, prevista para 26 de abril.

Segundo fato relevante, os acionistas, que juntos detêm 32,8 por cento das ações da BRF, concordaram em aprovar a nova composição do conselho de administração por 10 membros.

Se for adotado o sistema de voto múltiplo, os acionistas citados concordaram em eleger Pedro Parente, presidente-executivo da Petrobras , além de Francisco Petros, Walter Malieni Jr. e Flávia Buarque.

Se ainda tiverem votos para eleger outros membros, votarão nos seguintes nomes, nesta ordem: Augusto da Cruz Filho, Roberto Rodrigues, José Luiz Osório, Roberto Mendes, Dan Ioschpe e Luiz Fernando Furlan. Para todos, o mandato será de dois anos.

Caso não seja adotado o processo do voto múltiplo, os acionistas do acordo votarão para eleger Pedro Parente, Francisco Petros, Walter Malieni, Flávia Buarque, Augusto Cruz Filho, Roberto Rodrigues, José Luiz Osório, Roberto Mendes, Dan Ioschpe e Luiz Fernando Furlan.

Caso qualquer dos candidatos citados não possa ser eleito, os acionistas votarão para eleger, em substituição Vasco

da Fonseca Dias Junior e votar Pedro Parente para presidente e Augusto da Cruz Filho, como vice-presidente do conselho.

Os acionistas se comprometeram ainda a não exercer o direito de pedir o procedimento de voto múltiplo.

A Previ é a caixa de previdência dos empregados do Banco do Brasil . Já a Petros é o fundo dos funcionários da Petrobras . Abilio é o atual presidente do conselho e acionista da BRF.