Presidente-executivo da Alphabet deixará o cargo em janeiro

Nova York – A companhia Alphabet, matriz do Google, anunciou nesta quinta-feira que Eric Schmidt deixará de ser o presidente-executivo do conselho de administração da companhia a partir de janeiro e passará a se transformar em assessor técnico da empresa.

Schmidt estava ligado à companhia desde 2001 e forneceu sua “experiência e visão clara sobre o futuro da tecnologia”, disse a Alphabet em comunicado no qual informou sua saída.

O cofundador do Google e CEO da Alphabet, Larry Page, disse que Schmidt apoiará o grupo “como assessor técnico em temas de ciência e tecnologia”.

Schmidt, que se converteu em presidente-executivo do conselho de administração do Google em 2011 e continuou com esse cargo quando a corporação passou a se chamar Alphabet, em 2015, e continuará sendo conselheiro da companhia.

Schmidt e Page foram os nomes que representaram a Alphabet na reunião realizada no dia 14 de dezembro de 2016 entre o então presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e as figuras mais importantes do setor tecnológico.

Não foi informado quem será o substituto de Schmidt no cargo, mas a Alphabet já anunciou que o novo presidente do conselho de administração não terá funções executivas, seguindo o modelo de outras empresas tecnológicas como Microsoft e Apple.