Presidente do Snapchat tem 3ª melhor remuneração de CEO

O presidente-executivo do Snapchat, Evan Spiegel, recebeu 637,8 milhões de dólares como remuneração total em 2017, ano em que a empresa abriu o capital, tendo o terceiro maior pagamento anual já recebido por um CEO de empresa.

O pagamento da Spiegel fica atrás das compensações de 2007 e 2008 de Daniel Och, presidente-executivo do fundo especulativo Och-Ziff Capital Management, de acordo com a ISS Analytics, o banco de dados da Institutional Shareholder Services.

Och recebeu 918,9 milhões de dólares e 1,19 bilhão de dólares como remuneração anual para os exercícios fiscais de 2007 e 2008, respectivamente.

A remuneração de Spiegel é atrelada a prêmios com base em ações no valor de 636,6 milhões de dólares, salários e outras compensações de cerca de 1,2 milhão de dólares, de acordo com um depósito de segurança da Snap na quinta-feira.

“Eu acredito que este é o maior valor que vimos nos 10 anos em que compilamos estudos de presidentes-executivos mais bem pagos”, disse Dan Marcec, Diretor de Conteúdo da empresa de dados Equilar.

O salário anual oficial de Spiegel foi de 98.078 de dólares no ano passado.

As ações da Snap apenas recuperaram seu preço da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de 17 de dólares na primeira semana de fevereiro, tendo sido negociadas abaixo deste patamar desde julho.

Os papéis da empresa caíram quase 8 por cento na quinta-feira, operando novamente abaixo do preço do IPO e os analistas atribuíram as perdas aos usuários que tiveram problemas com o último redesign da Snap.