Presidente do conselho da Marcopolo ocupará cargo de diretor geral

São Paulo — A Marcopolo informou nesta terça-feira, 9, que o presidente do conselho de administração, James Eduardo Bellini, ocupará interinamente o cargo de diretor geral da fabricante de carrocerias de ônibus após renúncia de Francisco Gomes Neto.

Mais cedo, a Embraer disse que Gomes Neto será indicado para ocupar o cargo de CEO e presidente da fabricante de aviões na primeira reunião do conselho de administração da empresa, que ocorrerá após a Assembleia Geral Ordinária marcada para 22 de abril.

De acordo com a Marcopolo, Gomes Neto continuará na posição até o dia 30 de abril.

Em comunicado separado, a empresa de Caxias do Sul (RS) disse que Bellini acumulará as duas funções por um prazo de até 180 dias, período no qual a companhia tomará as providências necessárias para preenchimento dos respectivos cargos.