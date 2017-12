Presidente da Riachuelo critica “hipertrofia do Estado”

São Paulo — O presidente da Riachuelo, Flavio Rocha, criticou o tamanho do Estado nesta quinta-feira, em discurso no evento de lançamento do Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais (Codemec).

“O carrapato [Estado] está maior do que boi. Quando isso acontece, o boi morre”, disse Rocha.

Para o empresário, a hipertrofia do Estado, assim como a omissão da classe empresarial são alguns dos fatores que “ferem de morte” a competitividade brasileira.

A expectativa do executivo é que o cenário mude com a reforma trabalhista e a previdenciária. “O próprio Banco Mundial acredita que o Brasil vai subir 30 posições no ranking da competitividade com a reforma trabalhista”.

Empresários e política

Nos últimos tempos, o presidente da Riachuelo deu diversas declarações referentes à condução política do país. Em setembro deste ano, durante o EXAME Fórum, Rocha disse que o perfil do empresário brasileiro que não se envolve com política ficou para trás.

O executivo atuou como deputado federal pelo Rio Grande do Norte por oito anos e chegou a ser apontado como um possível candidato para as próximas eleições. Em diversas ocasiões, ele negou que intenção de ocupar um cargo público.

Para as próximas eleições, Rocha espera que vença um candidato “liberal na economia e liberal nos costumes”. “Nunca tivemos uma agenda tão clara, que será da democracia aliada ao livre mercado. Ainda não apareceu o rosto, mas já sabemos que o eleitor brasileiro quer um liberal de cabo a rabo”, afirmou.