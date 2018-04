Presidente da Petrobras defende modelo de parcerias para refinarias

Rio de Janeiro – A discussão sobre um modelo para atrair parcerias para as refinarias da Petrobras é absolutamente relevante e estrutural para o funcionamento da indústria de óleo e gás no Brasil, afirmou nesta quinta-feira o presidente da companhia, Pedro Parente, ao abrir um evento, no Rio de Janeiro, sobre o tema.

“Essa será uma discussão absolutamente relevante e estrutural para o funcionamento da indústria de óleo e gás no nosso país”, afirmou Parente.

“Somos uma empresa integrada de óleo e gás, mas parcerias para empresa são fundamentais para agregar valor.”

O executivo destacou que a proposta que será apresentada nesta quinta-feira é uma visão preliminar de um modelo que não está aprovado pelas instâncias pertinentes da Petrobras, como diretoria executiva e Conselho de Administração.