Presidente da Embraer deixará cargo em abril, diz companhia

São Paulo – A Embraer, após a aprovação pelos acionistas da parceria estratégica com a Boeing, informa que Paulo Cesar de Souza e Silva, presidente e CEO da companhia, “encerra seu ciclo profissional” na empresa no próximo dia 22 de abril, término de seu atual mandato. Segundo a empresa, o futuro presidente e CEO será anunciado até 22 de abril e virá do mercado.

Paulo Cesar foi convidado para ser consultor sênior do Conselho de Administração da companhia, com a incumbência de facilitar a integração do novo diretor presidente e também para assessorar o colegiado até o fechamento da operação com a Boeing. O CEO, que está há 22 anos na empresa, veio do mercado financeiro para estruturar a área de financiamento de vendas. Por seis anos foi Presidente e CEO da Aviação Comercial e em 2013 lançou o Programa E2, de jatos comerciais de médio porte, considerados os mais eficientes do mercado, diz comunicado.