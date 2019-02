Presidente da Eletrobras espera que greve acabe amanhã

Brasília – O presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho Neto, tem esperanças de que a greve dos funcionários da estatal termine na quinta-feira, 08, após assembleia dos trabalhadores em que será votado o acordo acertado nesta quarta com a empresa.

“Estou esperançoso de que essa greve termine amanhã”, afirmou a jornalistas, após participar de reunião mensal do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), no Ministério de Minas e Energia.

Ele disse ainda que a companhia deve conseguir alcançar a meta de redução de 30% dos custos este ano. De acordo com ele, 4,1 mil funcionários aceitaram os termos do plano de desligamento voluntários e outros 500 da Eletronuclear devem assinar em breve o acordo. “Nosso plano era alcançar entre 4 mil e 5 mil desligamentos. Estão, acho que vamos chegar à meta.”

Costa Neto afirmou que não há definição sobre a saída do controle de distribuidoras estaduais, porque a empresa aguarda a publicação das regras de renovação das concessões de distribuição. “Esperamos que saiam até outubro.”