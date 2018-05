Presidente da Air France-KLM deixa grupo após derrota em consulta de greve

Paris – O presidente do grupo franco-holandês Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, anunciou nesta sexta-feira sua demissão devido à derrota da proposta de melhoria salarial em uma consulta realizada com os funcionários para encerrar as greves que afetaram a companhia nos últimos meses.

“Além das expectativas salariais, este voto é o resultado de um mal-estar. Como tinha prometido, assumo as consequências deste voto e apresentarei minha demissão nos próximos dias”, disse em entrevista coletiva Janaillac.

O presidente tinha proposto aos empregados um aumento salarial (2% neste ano e 5% suplementar de forma escalonada nos três seguintes), confiando que a posição dos sindicados a favor da greve não era majoritária, mas sua proposta foi derrotada por 55,44% de votos contra.

A participação entre os 52 mil funcionários da Air France foi elevada, de 80,33%, apontou Janaillac, que pediu demissão depois de quase dois anos na presidência executiva do grupo, situado entre os dez maiores do mundo em milhões de passageiros transportados.

O anúncio coincide com a divulgação de preocupantes resultados do primeiro trimestre de 2018, nos quais a Air France-KLM aumentou suas perdas até os 269 milhões de euros, assolada em particular pelas greves na companhia aérea.

“Espero que, a partir de agora, a Air France saiba encontrar os meios para se recuperar”, afirmou Janaillac.