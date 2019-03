Prêmios da BB Seguridade somam R$ 12,9 bi no 4º trimestre

São Paulo – Os prêmios da BB Seguridade, incluindo os segmentos de seguros, previdência e capitalização, somaram R$ 12,995 bilhões no quarto trimestre de 2013. A cifra é 31,7% superior à registrada no mesmo período do ano anterior, de R$ 9,864 bilhões.

Na comparação com os três meses imediatamente anteriores, quando o resultado ficou em R$ 8,720 bilhões, foi visto aumento de 49%.

Apenas os prêmios emitidos pelas coligadas do segmento de seguros (BB Mapfre SH1 e Mapfre BB SH2) chegaram a R$ 3,7 bilhões no quarto trimestre de 2013, registrando expansão de 24,8% ante um ano, com destaque para o crescimento dos produtos vida, habitacional e rural na SH1 e danos na SH2. No ano, os prêmios de seguros ultrapassaram R$ 14,0 bilhões.

“O desempenho permitiu à BB Seguridade consolidar sua liderança no mercado de seguros, atingindo participação de 17,0% das emissões de prêmios no ano, segundo dados da Susep (acumulado até novembro de 2013)”, observa a seguradora, em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras.

A Brasilcap, que responde pelo segmento de títulos de capitalização registrou arrecadação de R$ 1,8 bilhão no quarto trimestre e de R$ 6,3 bilhões no exercício de 2013, crescimento de 66,7% e 62,0%, respectivamente e na comparação anual.

No ano de 2013, prêmios totais da BB Seguridade, incluindo os segmentos de seguros, previdência e capitalização alcançaram R$ 43,348 bilhões, montante 30,1% superior ao registrado em 2012, de R$ 33,322 bilhões.

“Os R$ 43,3 bilhões registrados representam 24,3% da arrecadação total do mercado no ano (dados até novembro de 2013 e não incluem saúde). No mesmo período de 2012, as coligadas atingiram 21,4% de participação de mercado”, destaca a BB Seguridade, em relatório.