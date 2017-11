Prejuízo líquido do Uber no 3º trimestre aumenta para US$1,46 bi

O prejuízo trimestral do Uber Technologies aumentou, disse uma fonte familiar ao assunto à Reuters na terça-feira, com a empresa de transporte urbano compartilhado por aplicativo passando por problemas legais e enfrentando escrutínio regulatório em todo o mundo.

O prejuízo líquido da empresa sediada no Vale do Silício aumentou para 1,46 bilhão de dólares no terceiro trimestre, ante 1,06 bilhão no trimestre anterior, segundo a fonte.

A receita líquida trimestral aumentou 14 por cento para 2 bilhões de dólares em base sequencial, disse a fonte.

Como uma empresa privada, o Uber não é obrigado a divulgar publicamente seus resultados financeiros, mas no início deste ano começou a oferecer um vislumbre de seu desempenho ao divulgar determinados números.

Na terça-feira, um consórcio liderado pelo SoftBank Group Corp lançou uma oferta pelas ações do Uber.

A empresa japonesa disse que alguns investidores notáveis do Uber, incluindo as empresas de venture capital Benchmark, que detém 13 por cento da Uber no valor de 9 bilhões de dólares, e Menlo planejavam vender ações.

O Uber foi atingido por uma série de escândalos este ano, sendo o mais recente a revelação de que a companhia pagou 100 mil dólares a hackers para manter em segredo um enorme vazamento no ano passado, que expôs dados pessoais de cerca de 57 milhões de contas.