Prejuízo líquido da Gafisa totaliza R$ 55,9 mi no 1º tri, alta de 11,9%

Por Circe Bonatelli, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A construtora e incorporadora Gafisa apresentou um prejuízo líquido de R$ 55,924 milhões no primeiro trimestre de 2018, o que corresponde a um crescimento de 11,9% nas perdas em relação ao mesmo período de 2017, quando o prejuízo foi de R$ 49,977 milhões.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 3,245 milhões, revertendo o dado negativo de R$ 47,326 milhões na comparação anual.

A receita líquida totalizou R$ 213,397 milhões, crescimento de 56,3%. O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 19,9 milhões, 17,7% menor na comparação anual.

A Gafisa registrou vendas líquidas de R$ 235,8 milhões, crescimento de 100,8%. Isso foi possível graças à alta de 25% nas vendas brutas e à retração de 51% nos distratos. Em março, a empresa lançou seu único empreendimento do trimestre, o Upside Pinheiros, em São Paulo, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 138,7 milhões, e que foi 77,5% vendido no período.