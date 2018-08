Prejuízo líquido da CPFL Renováveis diminui 49,1% no 2º trimestre

São Paulo – A CPFL Renováveis registrou um prejuízo líquido de R$ 36,54 milhões no segundo trimestre deste ano, montante 49,1% menor em relação à perda de R$ 71,8 milhões anotada em igual etapa de 2017. No acumulado do ano, o resultado líquido ficou negativo em R$ 109,06 milhões, montante 13,7% menor que o verificado em igual etapa do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), por sua vez, apresentou avanço de 14,7% entre abril e junho, na comparação com os mesmos meses do exercício anterior, para R$ 255,8 milhões, enquanto a margem Ebitda cresceu 7,5 pontos porcentuais, para 61,6%. No semestre, o Ebitda totalizou R$ 483,5 milhões, alta de 5,2%.

A receita líquida da geradora de energia renovável do grupo CPFL Energia ficou em R$ 415,036 milhões entre abril e junho, praticamente estável (+0,7%) ante o segundo trimestre do ano passado. Em seis meses, a receita somou R$ 798,58 milhões, alta de 2% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O resultado financeiro líquido, por sua vez, correspondeu a uma despesa líquida de R$ 119,1 milhões no segundo trimestre, 7% menor ante os R$ 128 milhões anotados um ano antes. Já as despesas com imposto de renda e contribuição social cresceu 34,6% na mesma comparação, para R$ 18,69 milhões.