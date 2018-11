Prejuízo da Netshoes quase triplica no 3º tri, com queda nas vendas

São Paulo – A plataforma de comércio eletrônico Netshoes viu seu prejuízo quase triplicar no terceiro trimestre, ampliando os problemas da companhia que tem lutado com uma combinação de queda nas vendas e fechamento de unidades de negócios.

A empresa que tem no Brasil seu principal mercado, mas cujas ações são listadas na Nasdaq, afirmou nesta terça-feira que teve prejuízo líquido de 140,6 milhões de reais de julho a setembro, ante resultado negativo um ano antes de 47,8 milhões.

Apesar do crescimento de 18,2 por cento no número de clientes no período de 12 meses encerrado em setembro, a receita líquida da companhia encolheu 3,2 por cento no terceiro trimestre contra um ano antes, a 417,8 milhões de reais.

Para tentar melhorar sua situação financeira, a Netshoes vem desmobilizando parte de seus ativos e renegociando dívidas. No mês passado, vendeu seus negócios no México e descontinuou seu negócio B2B, de transações entre clientes corporativos.

“Este trimestre também nos permitiu elevar a flexibilidade financeira com a conclusão bem-sucedida da renegociação com bancos de nossas linhas de capital de giro e debêntures, aumentando o prazo original dos contratos em um ano, para 2021, e obtendo uma carência de 12 meses”, afirmou a Netshoes no relatório de resultados.

Em agosto, a Reuters publicou citando fontes que a Netshoes, estava trabalhando com o Goldman Sachs para buscar um novo sócio que possa injetar capital na companhia, após o banco ter ajudado a empresa a refinanciar sua dívida.