Preços robustos de iPhones reduzem preocupações de investidores

Os preços mais robustos do iPhone e a indicação da Apple de que poderá devolver mais da metade de seu caixa de 285 bilhões de dólares aos acionistas diminuíram as preocupações dos investidores, apesar da maior empresa de tecnologia do mundo ter feito uma previsão decepcionante para a receita no atual trimestre.

A Apple também informou na quinta-feira que vendeu menos iPhones durante o último trimestre do ano do que a expectativa de Wall Street. Mas a perspectiva de receita para os primeiros três meses de 2018 “não foi tão ruim quanto alguns temiam”, disse Jun Zhang, da Rosenblatt Securities Inc.

O diretor financeiro da Apple, Luca Maestri, disse em entrevista à Reuters que “com o tempo, estamos tentando segmentar uma estrutura de capital que seja neutra. Teremos aproximadamente o mesmo nível de caixa e dívida no balanço”.

“Vamos reduzir esse saldo de 163 bilhões de dólares para zero”, disse Maestri, referindo-se ao atual nível de caixa menos dívida da Apple.

Ele não disse se a redução líquida do caixa viria sob a forma de retorno de capital aos acionistas, despesas de capital ou aquisições.

Os planos para o caixa são uma “surpresa agradável”, disse Brian Colello, analista da Morningstar Inc. “Isso vai um pouco contra a estrutura de capital historicamente conservadora da Apple”.

Trip Miller, sócio-gerente da Gullane Capital Partners e um investidor da Apple, disse que a mudança para um balanço patrimonial equilibrado foi uma boa notícia. “Vamos encarar isso, esse dinheiro não nos fez nada nos últimos seis anos”, disse ele.

A Apple previu receita de 60 bilhões a 62 bilhões de dólares e margens brutas entre 38 e 38,5 por cento para o segundo trimestre fiscal que termina em março. Os analistas esperavam 65,7 bilhões de dólares em vendas e uma margem bruta de 38,9 por cento para o trimestre de março, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S, embora alguns previam vendas tão baixas quanto 60 bilhões de dólares.

O analista da Thrivent Financial Peter Karazeris disse que a previsão de receita baixa era esperada por muitos analistas e investidores, após uma série de “relatórios críveis” de que a Apple havia cortado as encomendas de peças.

Os pontos brilhantes no primeiro trimestre fiscal encerrado em dezembro incluíram os preços médios de venda do iPhone que superaram as previsões de Wall Street, a 796 dólares ante expectativa de 756 dólares. Os preços fortes compensaram as vendas unitárias de iPhones abaixo das expectativas de Wall Street, de 77,3 milhões de unidades ante estimativas de 80 milhões.

“Foi realmente impulsionado pelo sucesso do iPhone X e também pelo iPhone 8 e pelo iPhone 8 Plus”, disse Maestri à Reuters sobre a força de preços.

A empresa registrou receita de 88,3 bilhões de dólares e lucro 3,89 dólares por ação, ante 78,4 bilhões de dólares e3,36 dólares por ação no ano anterior.

Os resultados superaram as expectativas dos analistas de receita de 87,3 bilhões de dólares e lucro de 3,86 dólar por ação.