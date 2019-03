Prazo para acordo entre AB Inbev e SABMiller é estendido

Londres – O órgão do Reino Unido encarregado de supervisionar e regular a aquisição de empresas (Takeover Panel) estendeu para 4 de novembro o prazo para que avance as negociações sobre a oferta de 67,9 bilhões de libras (US$ 103,95 bilhões) da Anheuser-Busch InBev para a compra da SABMiller. Com isso, as duas companhias terão mais tempo para essas conversas.

Neste mês, a SABMiller concordou em princípio em recomendar por unanimidade a seus acionistas a proposta da AB InBev de pagar 44 libras por ação para comprar a cervejaria sediada em Londres, um prêmio de 50% em comparação com o preço da ação em 14 de setembro, o dia anterior ao surgimento das especulações na imprensa sobre a chance do negócio. Para 41% das ações, a AB InBev oferece uma alternativa parcial, uma combinação de dinheiro e ações não listadas que se traduz em um preço mais baixo por ação, de 39,03 libras.

Caso o acordo saia, as duas cervejarias terão grande presença nos EUA, na China, na Europa, na África e na América Latina. Juntas, elas venderão mais de 30% da cerveja do mundo.