Portucel tem lucro 6% menor no 2º trimestre

Lisboa – A produtora de celulose e papel Portucel encerrou o segundo trimestre com queda anual de 6 por cento no lucro líquido, em resultado melhor que o esperado, mas pressionado pela queda nos preços do papel e aumento de custos com matéria-prima.

A companhia teve lucro líquido de 49,7 milhões de euros entre abril e junho, ante 38 milhões esperados pelo mercado, em média.

“A Portucel apresentou um conjunto de resultados para o trimestre que se situaram acima das nossas estimativas, suportados por volumes de vendas mais elevados e um preço médio de venda superior ao mercado”, disse Carlos Jesus, analista do Caixa Banco de Investimento (BI).

“Apesar do cenário desafiante em termos de custos da madeira, a empresa mantém uma forte capacidade de geração de caixa, um fato que permite suportar uma robusta política de distribuição de dividendos e a manutenção de um balanço forte”, acrescentou.