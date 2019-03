Porto Seguro anuncia acordo com a Travelers Seguros

São Paulo — A Porto Seguro anuncia um acordo de cooperação com a Travelers Seguros no Brasil, para ampliar a oferta de produtos nos segmentos de seguros patrimoniais e de responsabilidade civil.

O acordo permite recontratar na Porto Seguro as apólices emitidas pela Travelers, após análise de aceitação, nos produtos Empresarial, Riscos Diversos, Responsabilidade Civil Geral, Responsabilidade Civil Profissional e Gestão Protegida (D&O). Assim, os atuais segurados da Travelers após o vencimento das apólices terão a opção de renovar com a Porto Seguro.

Segundo comunicado ao mercado, o valor de prêmios emitidos pela Travelers em 2018 nestes ramos foi de aproximadamente R$ 60 milhões. “O propósito da Porto Cia. com esta iniciativa é reforçar sua posição ampliando a oferta de produtos”, diz a nota.

A conclusão da operação está sujeita a condições como aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).