Por que toda empresa deveria abraçar a Copa do Mundo

Quer você goste ou não, o futebol está pronto para invadir seu local de trabalho. Com a Copa do Mundo de 2018, a partir de 14 de junho, espere que coffee breaks, almoços e conversas no corredor sejam dominados pela conversa sobre o belo jogo. Para não mencionar as pessoas que vão acompanhar os últimos resultados durante o horário de trabalho – dez jogos na fase de grupos acontecerão durante o horário de trabalho europeu.

Mas não tenha medo: isso não precisa ser um grande desperdício de tempo e recursos. Sim, o tempo gasto com o futebol não pode ser gasto na finalização de um relatório, no avanço de um projeto ou na análise de tendências do setor. (De fato, as estimativas sugerem que os funcionários que assistiram à Copa do Mundo de 2010 durante o horário de trabalho poderiam ter custado até US$ 10,4 bilhões em perda de tempo de produção.) Mas há várias maneiras de compensar isso abraçando o torneio.

De acordo com uma pesquisa global da Gallup de 2017, apenas 15% dos trabalhadores em tempo integral estão realmente engajados no trabalho. Quase um quarto dos funcionários pesquisados ​​pela agência de recrutamento Adecco disseram não acreditar que seu empregador tente melhorar sua felicidade. E não espere que os contracheques façam o trabalho: o melhor indicador de satisfação no local de trabalho, de acordo com o grupo de pesquisa Glassdoor, é a cultura e os valores da organização, enquanto a remuneração e os benefícios foram consistentemente classificados entre os fatores menos importantes.

A verdadeira maldição da existência de uma organização é a falta de envolvimento e satisfação no trabalho entre seus funcionários. A Copa do Mundo é uma oportunidade oportuna para envolver os trabalhadores. Com uma audiência estimada de 3,5 bilhões em todo o mundo, é o evento esportivo mais assistido na história da TV. Além da empolgação do torneio, ele une as pessoas e permite que elas se unam a colegas fora de suas tarefas normais de trabalho.

Impulsionando o lucro

Esse envolvimento também pode ajudar no resultado final de uma empresa a longo prazo. Os funcionários serão mais produtivos porque retornam às suas mesas energizados. É provável que as emoções aumentem durante os jogos, resultando em um ambiente mais informal e descontraído. Esses ambientes são conhecidos por aumentar a motivação intrínseca dos funcionários – eles simplesmente querem chegar ao trabalho.

Os funcionários comprometidos têm um desempenho melhor e são menos propensos a trocar de emprego: a Gallup estimou que as unidades de negócios que se encontram no topo (25%) de engajamento são 17% mais produtivas e 21% mais lucrativas do que as dos 25% inferior. Há também muitos estudos mostrando que funcionários satisfeitos geram resultados de negócios. Os consultores de gestão da Bain & Company descobriram que os funcionários inspirados são quase três vezes mais produtivos do que os empregados insatisfeitos.

As empresas podem se beneficiar de um aprimoramento na inovação, já que ambientes descontraídos, amigáveis ​​e divertidos estimulam o pensamento criativo e as boas ideias. É por isso que 72% das pessoas relatam ter ideias criativas no chuveiro.

Pode ser vista uma melhoria na execução de iniciativas de mudança como resultado da reunião de diferentes elementos da organização. Um ambiente de trabalho divertido e agradável incentiva os funcionários a formar conexões além das pessoas com as quais se associam principalmente, como sua equipe específica ou faixa etária. O futebol é um poderoso quebra-gelo, permitindo que os funcionários transcendam os cargos e os buracos em pontes. Além de discutir os resultados da semifinal, os funcionários podem aprender mais sobre as funções de trabalho uns dos outros e, por sua vez, poderão se apoiar melhor, economizando tempo e ajudando a implementar boas ideias de maneira mais eficaz.

Três maneiras de se envolver

Sugerimos três níveis de incentivo ao engajamento dos funcionários por meio da mania da Copa do Mundo. A primeira é incentivar conversas sobre o evento. Não monitore ou tente parar de assistir a jogos durante o horário comercial. Isso fará com que sua equipe se ressinta. Em vez disso, se envolva com o que está acontecendo.

Segundo, você poderia colocar uma TV no escritório. Mantenha a experiência dentro da empresa e não permita que fatores externos interfiram na experiência.

Terceiro, torne-se competitivo e patrocine um sorteio sobre o resultado do torneio. Uma competição real dentro da organização envolverá as pessoas em um nível mais profundo. Além de tornar as previsões divertidas e altamente envolventes, a competição amigável pode ocorrer entre os funcionários, mas também entre os departamentos.

Destinar recursos da competição a instituições de caridade também pode aumentar o envolvimento dos funcionários e o senso de propósito, e você pode ter um prêmio atraente para aumentar a participação daqueles que não são fanáticos por futebol.

Embora incentivar a mania do futebol possa ser um investimento de tempo melhor do que você pensava, mantenha-se alerta e permaneça inclusivo em relação àqueles que não são fãs naturais de futebol. Embora este artigo seja escrito por duas fãs de futebol que são mulheres, você ainda pode se deparar com preocupações de que tal evento não se destine às mulheres do local de trabalho. Em nossa experiência, desde que a movimentação esteja acontecendo em todos os lugares e envolva todos na diversão, você está seguro.

Então, comece a se envolver com a Copa do Mundo e crie seu engajamento interno. É uma ótima maneira de efetivamente envolver e inspirar sua organização – e se divertir ao longo do caminho.

Ina Toegel é professora de Liderança e Mudança Organizacional da IMD Business School

Maude Lavanchy é pesquisadora associada do IMD