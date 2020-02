Por que as finanças fizeram o Manchester City ser banido na Europa

O time de futebol inglês Manchester City está banido da Liga dos Campeões pelas próximas duas temporadas. A decisão veio nesta sexta-feira, 14, por parte da UEFA, órgão máximo do futebol europeu e que organiza os principais torneios europeus.

O City é acusado de descumprir as regras financeiras da UEFA, o chamado “fair play financeiro”. Pela regulação do futebol europeu, um time de futebol não pode gastar mais do que arrecada — há exceção se o clube apresentar um prejuízo de no máximo 30 milhões de euros em média das últimas três temporadas. Mas o City teve um ano que teve 190 milhões de libras.

A UEFA entendeu que o City descumpriu as regras entre 2012 e 2016, ao alterar dados financeiros de seus patrocínios repassados à instituição. O City havia reportado à UEFA que sua receita vinha de seu principal patrocinador, a companhia aérea Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos. Mas, na prática, uma parte do dinheiro, concluiu a UEFA, vinha direto do sheik que é dono do clube, Mansour bin Zayed, da família real dos Emirados Árabes. De qualquer forma, a própria Etihad também é uma companhia estatal que pertence ao governo dos Emirados e, assim, próxima à família do dono do City.

“A UEFA investiga, portanto, se o City fecharia patrocínio com outros patrocinadores em igual condição, ou se em razão da relação entre Eitihad e City, o patrocínio tem valores maiores ou mais inflados”, diz o advogado Eduardo Carlezzo, do escritório de advocacia especializado em esportes, Carlezzo Advogados.

Um fundo ligado ao sheik é dono do City desde 2008, quando começou a virada do clube, até então com pouca expressão no futebol europeu se comparado a rivais ingleses mais tradicionais, como Arsenal e Liverpool.

A base da investigação foi uma reportagem da revista alemã “Der Spiegel” em 2019, que mostrou que na temporada 2016/17, por exemplo, dos 67,5 milhões de libras de patrocínio do City, só 12% de fato veio de patrocínio da Etihad. O restante seriam, na prática, aportes diretos dos donos do clube.

Esse tipo de aporte direto no clube, fora da verba de patrocínio, é proibido pela UEFA porque, na prática, não prova que um time é capaz de se manter com seu próprio modelo de negócio. Na teoria, um time precisa provar que consegue se manter com receitas oriundas do esporte: patrocínios, direitos de televisão, bilheteria e outros segmentos. Do contrário, qualquer bilionário poderia comprar um time e aportar tanto dinheiro que o clube seria capaz de bater todos os rivais, minando a base esportiva da competição.

Para a punição, a UEFA argumenta ainda que o City não cooperou com as investigações. Em nota, o City afirmou que o time está “desapontado mas não surpreso” com a punição da UEFA. O clube afirma que vai apelar da decisão na Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça. “O clube sempre antecipou a necessidade final de buscar um órgão e processo independentes para considerar o significativo conjunto de evidências que embasam sua posição”, disse.

Torcida do Manchester City: depois de compra por sheik árabe, time passou a ser competitivo e entrou para a elite do futebol europeu

Que outros clubes já foram punidos?

A punição do City é uma das mais rigorosas já aplicada pela UEFA desde que o fair play financeiro começou, em 2011. Em 2013, o espanhol Málaga chegou a ser expulso de todos os campeonatos europeus por quatro anos — mas recorreu da decisão e voltou em 2014, tendo ficado somente uma temporada fora das competições. O Málaga pertence a outro bilionário árabe, o sheik Abdullah bin Nasser Al-Thani, que comprou o time em 2010.

Em 2019, o italiano Milan fechou um acordo com a UEFA e ficou de fora da atual temporada 2019/20 da Liga dos Campeões. A punição original era de duas temporadas, mas o clube conseguiu amenizá-la. O Milan foi punido por gastar mais do que o que arrecadou nas temporadas entre 2015 e 2018, com gastos de mais de 200 milhões de euros nessas temporadas.

Houve outras punições, mais brandas. O próprio City já foi punido em 2014, com uma multa de 60 milhões de euros (da qual pagou só uma parte) e restrição a salários e transferências de jogadores. No mesmo ano, o francês Paris Saint-Germain (PSG) teve a mesma punição.

Ainda sobre o PSG, a compra do atacante brasileiro Neymar pelo clube em 2017 também foi alvo de controvérsias na regra do fair play financeiro, mas o clube terminou sem ser punido. Argumentou-se que o PSG não teria dinheiro suficiente para arcar com os valores, e que o montante viria dos bilionários donos do clube. Atualmente, o clube é gerido pelo empresário Nasser Al-Khelaïfi, que é presidente do PSG e do Qatar Sports Investment, fundo ligado ao governo do Catar que comprou o time francês em 2011.

Os gigantes espanhóis Real Madrid e Atlético de Madrid também chegaram a ser punidos em 2016 e ficaram sem poder contratar novos jogadores, assim como o Barcelona em 2014.

“Até hoje, as punições haviam sido mais amenas, um pouco para ‘inglês ver’, já que para clubes como PSG e City uma punição de 30 milhões de euros não faz falta”, diz Somoggi. O consultor acredita que houve uma grande pressão dos times europeus considerados tradicionais e que ainda têm modelo de negócio em que são capazes de ter receita orgânica, e não com um dono bilionário. “Com a punição ao City, caso ela de fato seja concretizada, cria-se um precedente de que a UEFA está atenta às transações fora da curva.”

As regras sobre as finanças se aplicam somente a times que disputam competições europeias, reguladas pela UEFA. O City, por exemplo, poderá continuar disputando campeonatos dentro da Inglaterra.

No Brasil, não há nenhum tipo de regra financeira parecida. “Ainda vamos demorar muito para que um tipo de regulamento de ordem financeira aconteça no Brasil”, diz o advogado Eduardo Carlezzo.

De patinho feio a bilionário

A punição vem meses depois de o City atingir um valor de mercado histórico ao vender pouco mais de 10% de suas ações para o fundo americano Silver Lake, em novembro de 2019. O negócio elevou o valor do clube para 4,8 bilhões de dólares, segundo o jornal britânico Financial Times.

O City é um clube que historicamente viveu às margens do concorrente mais famoso, o Manchester United. Até que, em 2008, o clube foi comprado pelo fundo ligado ao sheik Mansour, por 240 milhões de libras.

Desde então, o faturamento cresceu seis vezes, para mais de 500 milhões de libras, colocando o clube entre os cinco com mais receitas no mundo. O City ainda gastou mais de 1,5 bilhão de euros em contratações e construiu um novo centro de treinamento com 16 campos oficiais. Conquistou também quatro campeonatos nacionais, o último deles em 2018. A Premier League, campeonato inglês, é a liga mais cara da Europa, e também uma das mais difíceis. O clube ainda não conquistou nenhum título da Liga dos Campeões.

O valor de mercado foi subindo junto com a performance do clube. Passou de cerca de 300 milhões de dólares em 2008 para 3 bilhões de dólares em 2015, quando um grupo chinês comprou 14% das ações, até chegar, agora a 4,8 bilhões.

Além de ser banido das competições da UEFA por dois anos, o City terá de pagar ainda uma multa de 30 milhões de euros. Ao não disputar a Liga dos Campeões, principal campeonato europeu (e um dos mais importantes do mundo), o City deve perder ainda até 75 milhões de euros em potenciais premiações que ganharia — o time é todos os anos um dos favoritos ao caneco europeu. Sem contar as perdas em direitos de televisão acarretadas de sua ausência na competição.