Por que a dona do WordPress comprou o Tumblr – sim, ele ainda existe

A Automattic, dona da plataforma de publicação online WordPress, quer tornar seu portfólio mais divertido. A empresa anunciou, esta semana, a aquisição da rede social Tumblr. O valor de aquisição não foi informado pelas empresas, um jornalista do veículo Axios reportou que o preço foi cerca de 3 milhões de dólares.

O Tumblr, criado em 2007 por David Karp, tem mais de 475 milhões de blogs com conteúdos de diversos temas, como artes e cultura, e 200 funcionários. Mas o valor pago por ele é uma soma muito menor do que o 1,1 bilhão de dólares que o Yahoo desembolsou ao comprar a rede em 2013.

No entanto, tanto Tumblr quanto Yahoo foram deixados de lado com o crescimento de outros portais de internet e redes sociais. Em 2017, a Verizon abocanhou o que restava do Yahoo, por por cerca de 4,8 bilhões de dólares, trazendo também a rede social. Antigos diretores deixaram a companhia com a transação, bem como mais de 2,1 mil funcionários.

A companhia buscava um novo dono para a rede há meses. Para a Verizon, a venda é a culminação de um processo pensado e estratégico. O número de usuários que acessa a rede social não deve fazer falta para a empresa, que também é dona dos portais HuffPost, TechCrunch e AOL e que alcança cerca de 1 bilhão de usuários nos portais e plataformas de streaming.

Entre os interessados estava o site de vídeos adultos Pornhub. Em dezembro do ano passado, o Tumblr baniu qualquer tipo de conteúdo erótico de sua plataforma, medida que deverá ser mantida pelo novo dono, informou a Automattic ao Wall Street Journal.

“O Tumblr é uma marca que deu início a movimentos, permitiu que as verdadeiras identidades florescessem e se tornasse o lar de muitas comunidades criativas e fandoms”, disse Guru Gowrappan, CEO da Verizon Media. No entanto, encontra dificuldades de gerar receitas relevantes para seus controladores.

Já a Automattic tem 150 milhões de usuários únicos por mês e cerca de 940 funcionários, espalhados em 71 países. É uma das maiores aquisições da história da empresa, segundo o Wall Street Journal, tanto em termos de preço quanto em número de funcionários. De acordo com o CEO da Automattic, Matt Mullenweg, “Tumblr é uma cas marcas mais icônicas da internet”. Em comunicado, ele afirmou que a rede “é um meio essencial para compartilhar novas ideias, culturas e experiências, ajudando milhões a criar e construir comunidades em torno de interesses em comum”.

Ao Wall Street Journal, Mullenweg disse que é um grande usuário do site e que vê a plataforma como complementária ao WordPress.com. “É divertido e não vamos mudar nada disso”, afirmou.