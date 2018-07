Por que a candidatura de Flávio Rocha é um risco para a Riachuelo

São Paulo – Dono de uma das principais redes de varejo do país, Flávio Rocha é candidato a presidente da República. O dono da Guararapes, dona da marca Riachuelo, disputa o planalto pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB), o braço político da Igreja Universal do Reino de Deus.

Herdeiro e maior representante da companhia familiar, Rocha deixou a presidência e a vice-presidência de relações com investidores depois de dez anos e deixou Oswaldo Nunes em seu lugar.

Não é a primeira vez que ele ingressa para a política: tentou a presidência em 1994 e foi deputado por dois mandatos. No entanto, agora sua candidatura tem mais destaque e relevância para a companhia.

De acordo com analistas ouvidos por EXAME, a gestão da empresa não deve ser impactada, já que ela possui estruturas de governança maduras, mas o posicionamento político do candidato pode afastar consumidores que discordem do empresário.

Figura central na empresa, ele liderou o processo de transformação da Riachuelo nos últimos anos. A companhia, que atua da confecção à venda dos produtos, mudou seu logotipo, repaginou as lojas e apostou em coleções mais jovens.

Ela se inspirou na espanhola Zara, que é referência para toda indústria têxtil, para atuar como uma fast fashion. Também diminuiu a inadimplência de sua divisão financeira.

Em 2017, teve recorde em vendas e, para este ano, prevê aumentar os investimentos para 350 milhões de reais, reformar 40 unidades e abrir outras 15. No meio da maré de bons resultados, Flávio Rocha deixou a presidência da companhia para se dedicar à política.

De acordo com analistas ouvidos por EXAME, a sua ausência não irá impactar a gestão da Guararapes. “O Flávio Rocha foi muito importante para o crescimento da empresa até hoje, mas a empresa já é bem profissionalizada, apesar do controle continuar familiar”, afirma Rodrigo Glatt, sócio da GTI Administração de Recursos.

De acordo com ele, a empresa é uma das maiores varejistas de moda do país e esse tamanho não pode ser atribuído a uma única pessoa.

Além disso, a empresa se preparou para a saída de seu presidente e tem processos de governança bem estruturados. “Ele já pensa numa candidatura há algum tempo, não acredito que saiu sem se sentir confortável ao deixar a empresa nas mãos de outro executivo”, afirma Glatt.

“Uma empresa desse porte já passa por processos de governança há um bom tempo e uma mudança na diretoria não acontece da noite para o dia”, afirmou Adir Ribeiro, presidente e fundador da consultoria de varejo Praxis Business.

Caso ele não vença a disputa – o que é provável, já que tem 1% das intenções de voto – Glatt acredita que ele deve voltar à companhia, já que a Guararapes “é o negócio da vida dele e de sua família”. “Ele não deve manter uma distância tão grande”, acredita.

Já para Ribeiro, Rocha pode continuar seguindo carreira política depois das eleições. Ele já pertence ao conselho do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), entre outras instituições.

Posição radical

O maior risco de sua candidatura pode ser outro. De acordo com um analista que preferiu não se identificar, o maior impacto não vem de sua ausência na gestão da companhia, mas sim de sua visão política radical. Se Rocha mostrar seu posicionamento de extrema direita ao público, pode afastar das lojas certos consumidores que discordam de sua visão.

O empresário tem chamado a atenção com escândalos e discursos polêmicos. No ano passado, uma investigação do Ministério Público do Trabalho constatou irregularidades em relação a salários, direitos e segurança em algumas das fábricas e oficinas contratadas pela companhia.

O pedido de indenização por danos morais coletivos tem valor de 37,7 milhões de reais. Segundo nota oficial, a Guararapes “mantém contratos regulares de prestação de serviço com oficinas de costura”.

O empresário usou sua página do Facebook e Instagram para reclamar da ação, que poderia prejudicar os trabalhadores. Também questionou a atuação da procuradora Ileana Mousinho, responsável pelo pedido de multa e convocou uma manifestação na porta de sua fábrica, em parceria com o Movimento Brasil Livre, em que os funcionários brandiam cartazes de apoio à companhia.

Em outubro, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por coação, calúnia e injúria por ter ofendido a procuradora do trabalho e acabou de ser multado em 153,7 mil reais por injúria e danos morais.

O empresário também já reclamou da fiscalização de trabalho escravo, que considerou excessiva.

Outro risco para Rocha é ver sua candidatura afundar. O PRB pode sepultar a pré-candidatura do empresário, por estar em dúvida se banca a tentativa de Rocha ou compõe com o grupo de partidos médios, o chamado Centrão, em torno de outra candidatura.