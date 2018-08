Por pendências, leilão da Eletrobras pode ter oferta de apenas 3 empresas

São Paulo – O leilão agendado para 30 de agosto no qual a Eletrobras pretende privatizar quatro distribuidoras de energia pode acabar com a oferta de apenas três empresas, uma vez que a venda da unidade da estatal no Amazonas ainda enfrenta pendências, disse a jornalistas nesta quinta-feira o presidente da companhia, Wilson Ferreira Jr.

O executivo afirmou que para viabilizar a empresa no leilão seria necessário obter até a próxima semana aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para uma cisão dos ativos de geração e transmissão da Amazonas Energia de suas atividades de distribuição, uma operação conhecida como desverticalização.

O assunto chegou a constar da pauta da reunião de diretoria da Aneel nesta semana, mas acabou não sendo discutido.

Eventualmente, segundo Ferreira, o tema poderá ser analisado pela agência na próxima semana, a tempo do leilão. Ele admitiu, no entanto, que a aprovação do regulador depende de um acordo prévio da Amazonas Energia com a Cigás, estatal do Amazonas que tem um contrato de gás junto à empresa.