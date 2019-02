Por dentro do espaço de criação do YouTube em São Paulo

1. Criatividade zoom_out_map 1/11 (Exame.com/Karin Salomão)

São Paulo – No YouTube Space, qualquer pessoa interessada em deixar o próprio canal do YouTube mais profissional pode participar de palestras, cursos e encontros. Todo dia, os youtubers, como são chamadas as pessoas que possuem um canal na rede social, se encontram para discutir novas técnicas, ideias e trocar experiências. Uma vez por mês, o espaço promove um happy hour. Criado há cerca de um ano , o YouTube Space já recebeu 1.600 pessoas interessadas em aprimorar seus canais na rede social. Apenas no primeiro semestre do ano, o local já recebeu mais de 1.600 criadores no YouTube Space São Paulo para workshops, criação de conteúdo e Happy Hours. Veja o espaço nas imagens a seguir.

2. Parceria zoom_out_map 2/11 (Exame.com/Karin Salomão) O YouTube Space de São Paulo está dentro do espaço do Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias, que é parceiro na iniciativa, no Bom Retiro. Esta é a única cidade que o espaço é compartilhado. O instituto, criado há 12 anos pelo Luciano Huck, oferece formação técnica para jovens carentes nas áreas de televisão e novas mídias. Cerca de 150 alunos entram a cada ano no curso, que dura um ano letivo.

3. Galpão zoom_out_map 3/11 (Exame.com/Karin Salomão) O espaço do YouTube tem cerca de 300 metros quadrados. Aqui, estão as salas para os funcionários, estúdios, ilhas de edição, entre outros ambientes. Além da estrutura física, os produtores de vídeos também se encontram com colegas para discutir novas ideias e iniciativas. Na foto, estão alunos tanto do YouTube quanto do Instituto, que também possui um depósito de figurinos, sala de maquiagem e até biblioteca.

4. Aprendizado em tecnologia e criação zoom_out_map 4/11 (Exame.com/Karin Salomão) No espaço, acontecem workshops e palestras diariamente. Funcionários do próprio YouTube, criadores importantes e outros especialistas dão pequenos cursos para qualquer um que esteja interessado. Os eventos são gratuitos e abertos. É preciso ter um canal no YouTube com pelo menos mil assinantes para participar. O interessado deve se inscrever no site do espaço com antecedência, uma vez que as vagas são limitadas.

5. Público grande zoom_out_map 5/11 (Exame.com/Karin Salomão) Com os cursos, os youtubers aprendem sobre como fazer um design mais bonito para o canal, técnicas de enquadramento e iluminação e até como lidar com empresas e criar sua marca pessoal. No primeiro semestre do ano, o local recebeu mais de 1.600 criadores no YouTube Space São Paulo para workshops, criação de conteúdo e Happy Hours.

6. Estúdio compartilhado zoom_out_map 6/11 (Exame.com/Karin Salomão) Aqui está o estúdio de gravação, que pode ser usado pelos youtubers que querem mudar um pouco o cenário de seus vídeos. Na foto, alunos do curso que ocorreu no dia da visita da reportagem estão colocando em prática o que aprenderam.

7. Cenários diferentes zoom_out_map 7/11 (Exame.com/Karin Salomão) Com frequência, o estúdio é revestido com ambientes diferentes. Ele já recebeu palcos que imitavam programas de auditório e até a cenografia de um filme. Na foto, está a ambientação do Chappie, filme de ficção científica dirigido por Neill Blomkamp. O estúdio foi decorado em abril, mês da estreia do filme.

8. Edição de vídeos zoom_out_map 8/11 (Exame.com/Karin Salomão) A ilha de edição conta com computadores modernos. Youtubers com mais de 1.000 assinantes podem usar a ilha para a produção dos seus vídeos sem custos. Até março de 2015, criadores produziram mais de 10 mil vídeos nos YouTube Spaces do mundo, gerando mais de um bilhão de visualizações e mais 70 milhões de horas assistidas.

9. Reuniões zoom_out_map 9/11 (Exame.com/Karin Salomão) Nessa sala, os funcionários do YouTube se reúnem para trabalhar ou ter reuniões. A sala está decorada com prêmios que o espaço recebeu pela relevância na comunidade. São Paulo foi a primeira cidade da América Latina a receber um YouTube Space. Los Angeles, Londres, Tóquio e Nova York são outros locais que já contam com unidades do projeto. No ano que vem, o Rio de Janeiro também receberá o projeto, que será bem maior que o espaço na capital paulista, com mais de 2.000 metros quadrados.