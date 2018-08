Por dentro da sede cheia de chocolate da Hershey no Brasil

1/7 (Hershey/Divulgação)

Bancos que parecem barras de chocolate, decoração de parede no formato de guloseimas e palcos que lembram um bolo gigante. No escritório da Hershey no Brasil, a empresa não deixa margem para dúvidas sobre o seu foco em doces.

Terceira maior companhia do setor do país, atrás de Nestlé e Mondelez, a Hershey está há 20 anos no Brasil. Inicialmente como importadora de produtos fabricados lá fora e mais tarde como parceira da Bauducco, a companhia passa hoje pela sua fase de maior crescimento e lançamento de novos produtos.

Esses produtos estão representados em cada canto de seu escritório. Veja a seguir imagens da sede da Hershey no Brasil.