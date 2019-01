Por dentro da nova sede tecnológica da Linx

O novo logo, inclusive, foi inspiração para as linhas do projeto, que são mais curvas e "orgânicas", de acordo com Enrico Benedetti, Arquiteto Sócio do escritório Arealis, responsável pela criação do projeto do escritório.

De lá, voltou com ideias claras do que queria aplicar na companhia brasileira. O novo ambiente precisaria ser, principalmente, um espaço aberto e com pontos de integração entre os funcionários, jovem, acolhedor, moderno e cheio de tecnologia.

7/15 (Linx/Divulgação)

Em novembro, começaram a entrar em contato com os escritórios de arquitetura e fecharam com a Arealis. A obra levou apenas três meses para ser concluída. A pressa tem um motivo: o calendário do varejo. A mudança precisaria acontecer no final de maio, depois do dia das mães e antes do dia dos namorados, duas datas muito importantes para o varejo.Apesar de ser uma empresa de softwares, muitos clientes da Linx são varejistas e ela precisava estar pronta para atende-las, caso fosse necessário. Também por esse motivo a montagem do ambiente demorou apenas um fim de semana. Em uma sexta-feira, todos os materiais do escritório eram encaixotados e, na segunda-feira, os mais de mil funcionários já trabalhavam normalmente no novo espaço.