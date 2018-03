Por dentro da nova e colorida sede da L’Oréal no RJ

5/6 (L’Oréal/Divulgação)

Na cobertura do prédio há pinturas feitas por grafiteiros, que recriam peças antigas de publicidade. Além do escritório no Porto Maravilha, a L'Oréal tem duas fábricas e um centro de pesquisa e inovação no Brasil. Cerca de 4 mil funcionários trabalham para a empresa no país, mil apenas no escritório.