Por dentro da gigantesca operação da VLI no Porto de Santos

Um dos principais ganhos da ampliação foi a maior velocidade no carregamento e descarregamento dos trens no terminal. Até então, o trem passava muito tempo parado, já que não havia espaço no terminal para estacionar ou manobrar dois trens ao mesmo tempo. Enquanto um trem estava no local, o próximo precisava esperar o fim do carregamento em Campinas, a 200 quilômetros de distância.

Com a ampliação, é possível acomodar até cinco trens no terminal. Cada trem que chega ao terminal tem cerca de 80 vagões e 1,5 quilômetro de extensão. Cada vagão tem capacidade para 70 toneladas de produtos, o que representa cerca de dois caminhões. Seriam necessários 1.500 caminhões para transportar o mesmo volume que é transportado por trens diariamente para o terminal.