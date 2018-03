Por dentro da fantástica fábrica de chocolates da Cacau Show

São Paulo – Quem já assistiu ao clássico do cinema protagonizado pelo excêntrico Willy Wonka vai querer conhecer o novo complexo da Cacau Show, inaugurado no final do ano passado na cidade de Itapevi (SP).

Com 55 mil metros quadrados, a unidade abriga um setor exclusivamente voltado à visitação, com uma Mega Store que reúne todos os produtos da marca (os ovos de Páscoa já estão à venda por lá).

O espaço não tem Oompa Lumpas, mas abriga uma pequena fábrica, na qual o visitante pode acompanhar a fabricação de algumas barras do catálogo da Cacau Show, além de um espaço lúdico com carrossel, cascata de chocolate e um trem que conta a história da marca brasileira, fundada em 1988 por Alexandre Costa.

A nova unidade abriga ainda o escritório da marca, com 450 funcionários, e um setor de logística com capacidade de 33.341 metros quadrados para armazenar produtos. A maior parte da fabricação dos chocolates continua no complexo mais antigo da marca, também em Itapevi.

Localizado na rodovia Castelo Branco, o novo complexo não passa batido por quem trafega por ali – na fachada do prédio há um enorme painel do artista Eduardo Kobra, considerado o maior grafite do mundo.

O complexo levou seis meses para ser erguido e exigiu um investimento de 130 milhões de reais.

O Site EXAME visitou a nova sede da empresa. Veja a seguir:

Mural

O complexo da Cacau Show beira a rodovia Castelo Branco e exibe um mural de 5.742 metros quadrados em sua fachada. Assinada pelo artista Eduardo Kobra, a obra é considerada o maior mural de grafite do mundo. O painel mostra um homem numa canoa cheia de cacau, desenho inspirado em fotografia de Lailson Santos.

Estrufa

A entrada do complexo tem uma pequena estufa onde são cultivados alguns pés de cacau em ambiente quente e úmido. Batizada de “estrufa”, a construção tem o formato de uma trufa, o produto que alavancou a Cacau Show no início de suas atividades.

Fusca

Logo na recepção está o Fusca 78 que era usado por Alexandre Costa para vender seus produtos no início do negócio. Costa começou a vender chocolates em 1988, aos 17 anos. A estratégia do empreendedor foi oferecer pequenos ovos de Páscoa de 50 gramas. Os ovinhos foram um sucesso e Costa precisou improvisar uma solução para atender a demanda de 2 mil ovos encomendados.

Fábrica Bendito Cacao Bean to Bar

Nesta fábrica os visitantes podem ver como são feitos os produtos da linha Bendito Cacao, que tem barras com até 85% cacau. A matéria prima usado nesta linha é cultivada pela própria Cacau Show em fazendas no Espírito Santo.

Do grão…

Na fábrica Bean to Bar, é possível acompanhar todo o preparo do chocolate, do grão à barra. Nesse processo, o cacau chega em sacas da fazenda, e as amêndoas são selecionadas para depois passarem por um processo de torrefação. As amêndoas então são quebradas e as cascas são separadas do nibs, nome dado ao miolo da amêndoa do cacau.

… à barra

Depois de moído, o cacau é misturado com outros ingredientes, como a manteiga do cacau, além de passar por um processo para garantir a textura ideal do produto. A massa então é colocada em formas e passa por um lento resfriamento, até tornar-se sólida, processo que leva 20 minutos.

Em média, a Cacau Show produz 57 toneladas de chocolates por dia, podendo chegar a 125 toneladas diárias em períodos de campanha, como a Páscoa. No ano são produzidas 17.400 toneladas do doce.

Mega Store

Todo o processo de fabricação pode ser visto pelos consumidores da Mega Store da Cacau Show, instalada ao lado. Ali estão expostas todas as linhas de produtos da marca: Bendito Cacao, La Creme, Brigaderia, trufas, artesanais, bytes, infantis, gelateria e Petit Parfait. Ao todo a fabricante tem 220 itens disponíveis para venda.

Cacau Parque

Ao lado da Mega Store fica também o Cacau Parque, espaço lúdico onde é possível conhecer um pouco mais da história da Cacau Show e da produção de chocolates. O cenário conta com carrossel, trem animado e até uma árvore falante, e é focado especialmente no público infantil, com capacidade para receber 1.500 pessoas por dia.

Arquibancada

Acima da Mega Store fica o escritório da empresa, que atualmente conta com 450 funcionários, mas tem espaço disponível para cerca de mil pessoas. Da loja é possível ver a arquibancada onde toda segunda-feira a equipe se reúne para planejar a semana de trabalho.

Tobogã

Os funcionários mais apressados que quiserem ir do escritório à Mega Store podem usar um tobogã instalado ao lado da arquibancada. Todo o desenho do escritório, com espaços abertos e áreas de convivência, foi inspirado nos modelos vistos por Alexandre Costa no Vale do Silício.

Bicicletas

Outra de forma inusitada de se locomover pelo escritório é de bicicleta. Como o espaço é grande, muitas vezes andar sobre duas rodas é a melhor forma de chegar de um setor a outro do complexo.

Coffice

O novo escritório conta com 52 espaços para reunião, desde salas fechadas até ambientes mais descontraídos. Um deles é o Coffice, onde é possível se reunir e tomar um café, que é de graça para os funcionários. Há ainda frutas e bolos, também gratuitos.

Espaço Zen

A nova sede tem ainda uma série de espaços dedicados ao bem-estar dos funcionários. Um deles é o espaço zen, com redes e tatames, onde é possível relaxar na hora do almoço, por exemplo. Há ainda um salão de beleza, que recebe a visita de um cabeleireiro do Jacques Janine toda semana.

Capela ecumênica e esculturas

Outro espaço interessante é uma capela ecumênica, onde os funcionários podem ter um momento de maior introspecção. Assim como outros espaços da nova sede, a capela tem em sua decoração uma estátua feita com resíduos da própria construção do complexo.

Espaço do Rock

Para quem não sabe, o fundador da Cacau Show Alexandre Costa tem os dois pés no rock’n’roll. Por isso, a nova sede tem um espaço de bar, com palco, instrumentos e decoração com guitarras para os momentos de descontração. Lá a empresa realiza confraternizações após o expediente para os funcionários. O espaço tem capacidade para 200 pessoas.

Logística

Pelo bar é possível ver o Transelevador, estrutura de armazenamento totalmente automatizada que tem capacidade para guardar até 26 mil posições de palets de produtos. Além dessa estrutura, a nova sede da Cacau Show tem três andares de galpão, com um total de 33.341 metros quadrados para armazenamento de produtos.