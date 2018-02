Por dentro da empresa que faz do Vanish ao Naldecon

1/17 (Karin Salomão/Site EXAME)

São Paulo – A embalagem do tira-manchas Vanish tem uma cor bem característica, o pink. Já a cor tradicional do frasco do limpador Veja é azul.

A sede da empresa que fabrica esses produtos, no entanto, era bastante cinza e com um visual fabril. Isso porque a fábrica de alguns dos produtos da Reckitt Benckiser (RB) fica no mesmo lugar que o escritório, em São Paulo, SP.

Inaugurado em 1997, o escritório se alterou pouco nas últimas décadas, ainda que a empresa tenha mudado bastante.

O ambiente da companhia não refletia essas mudanças nem os valores da empresa. Por isso, em 2016 a empresa iniciou um projeto para reformar todo o espaço.

O site EXAME visitou a sede depois da reforma. Confira nas imagens a seguir a nova cara do escritório da RB.